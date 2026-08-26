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Российский хоккеист из НХЛ Владислав Гавриков снялся в новом сезоне Форт Возвращение легенды

Защитник «Рейнджерс» Гавриков примет участие в шоу «Форт. Возвращение легенды»
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков примет участие в новом сезоне телевизионного шоу «Форт. Возвращение легенды», о чём объявил на своей странице в социальных сетях.

«В спорте всегда важно уметь выходить за пределы привычного и принимать новые вызовы.

В этот раз вместо хоккейной площадки — легендарный Форт. Здесь всё решают физическая подготовка, выдержка, скорость реакции, командная работа и характер.

Для меня было интересно оказаться частью проекта «Форт. Возвращение легенды» и попробовать себя в совершенно другом формате», — написал Гавриков.

Сезон с Гавриковым будет транслироваться на телеканале СТС с 13 сентября.

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