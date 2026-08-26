НХЛ ввела новое правило для резервных голкиперов для экстренных замен

Национальная хоккейная лига (НХЛ) ввела новое правило относительно резервных вратарей команд, что используются в играх в случаях необходимости экстренной замены основных и запасных голкиперов команд, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, такие вратари обязаны использовать номер «00» (два ноля. — Прим. «Чемпионата») в любой команде. Также журналист напомнил, что все клубы должны иметь резервных голкиперов как на домашних, так и на выездных матчах, а сами эти хоккеисты не могут иметь опыта игры в НХЛ или сыграть больше, чем 80 встреч на профессиональном уровне.