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НХЛ ввела новое правило для резервных голкиперов для экстренных замен

НХЛ ввела новое правило для резервных голкиперов для экстренных замен
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) ввела новое правило относительно резервных вратарей команд, что используются в играх в случаях необходимости экстренной замены основных и запасных голкиперов команд, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, такие вратари обязаны использовать номер «00» (два ноля. — Прим. «Чемпионата») в любой команде. Также журналист напомнил, что все клубы должны иметь резервных голкиперов как на домашних, так и на выездных матчах, а сами эти хоккеисты не могут иметь опыта игры в НХЛ или сыграть больше, чем 80 встреч на профессиональном уровне.

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