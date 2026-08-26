«Питтсбург» дважды раздаст болельщикам подарки в честь Евгения Малкина в новом сезоне НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» на своём официальном сайте представил программу раздачи подарков для болельщиков на домашних матчах предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Примечательно, что сразу два мероприятия будут посвящены российскому нападающему Евгению Малкину.

Фото: ХК «Питтсбург Пингвинз»

23 января 2027 года перед матчем с «Ванкувер Кэнакс» болельщики смогут получить фигурки-башкотрясы в виде Малкина, а 28 февраля, когда «пингвины» встретятся с «Нью-Йорк Рейнджерс», фанатам достанутся специальные книги, посвящённые российскому нападающему.

Отметим, что в СМИ широко обсуждается тема возможного завершения карьеры Малкина по окончании сезона.