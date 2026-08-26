Представлен талисман хоккейного ЧМ-2027 в Германии — такса Текль

Международная федерация хоккея (IIHF) на своём официальном сайте представила официальный талисман предстоящего чемпионата мира 2027 года в Германии, им стал такса Текль.

Фото: IIHF

«В лице Текля мы нашли талисман, который имеет безошибочную связь со страной-хозяйкой, и в то же время обладает сильным собственным характером. Он обаятельный, любопытный и уверенный в себе, но иногда может быть и озорным. Более того, собака как лучший друг человека прекрасно вписывается в наш фестиваль дружбы. Именно это делает его персонажем, с помощью которого мы можем привлечь болельщиков всех возрастов», — объяснил выбор управляющий директор организационного комитета ЧМ-2027 Клаус Грёбнер.