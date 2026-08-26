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КХЛ представила гимн лиги, один из авторов — гитарист группы «Кино»

КХЛ представила гимн лиги, один из авторов — гитарист группы «Кино»
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своём официальном сайте и в социальных сетях представила гимн турнира, построенный на стыке трёх музыкальных жанров: рока, симфонической музыки и современной электроники. Его авторами стали Георгий Каспарян (гитарист группы «Кино» и композитор), Игорь Вдовин (композитор и продюсер) и Кирилл Сергеев (Kito Jempere).

«Музыкальная ДНК КХЛ – это не просто гимн, существующий сам по себе, а базовая музыкальная форма. Она будет использоваться в трансляциях и других медиаформатах, образуя единую аудиосистему для продуктов лиги. Различные аранжировки и адаптации гимна сформируют узнаваемый и целостный музыкальный код КХЛ», — гласит сообщение пресс-службы лиги.

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