КХЛ представила гимн лиги, один из авторов — гитарист группы «Кино»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своём официальном сайте и в социальных сетях представила гимн турнира, построенный на стыке трёх музыкальных жанров: рока, симфонической музыки и современной электроники. Его авторами стали Георгий Каспарян (гитарист группы «Кино» и композитор), Игорь Вдовин (композитор и продюсер) и Кирилл Сергеев (Kito Jempere).

«Музыкальная ДНК КХЛ – это не просто гимн, существующий сам по себе, а базовая музыкальная форма. Она будет использоваться в трансляциях и других медиаформатах, образуя единую аудиосистему для продуктов лиги. Различные аранжировки и адаптации гимна сформируют узнаваемый и целостный музыкальный код КХЛ», — гласит сообщение пресс-службы лиги.