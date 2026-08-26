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«Сколько тебе лет?» Игорь Ларионов отчитал нападающего СКА за опоздание на тренировку

«Сколько тебе лет?» Игорь Ларионов отчитал нападающего СКА за опоздание на тренировку
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов отчитал нападающего петербургской команды Игната Лутфуллина за опоздание на одну из тренировок, о чём стало известно из шоу «Предсезонка: СКА» на «Кинопоиске».

«Ты не можешь приходить впритык к тому, чтобы начать тренировку. Давай, приучайся! Сколько тебе лет сейчас? 21? Карьера не такая длинная, ты понимаешь?» — сказал Ларионов во время разговора на тренировке.

21-летний Лутфуллин в прошлом сезоне дебютировал за СКА в КХЛ. Всего нападающий успел провести 19 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами. Также на его счету один ассист в двух встречах плей-офф КХЛ.

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