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Авангард — Сибирь, результат матча 26 августа 2026 года, счет 2:5, Кубок Блинова

«Сибирь» обыграла «Авангард» в матче Кубка Блинова с семью шайбами
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Завершился матч Фонбет Кубка Блинова — 2026 между омским «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». Победу одержали новосибирцы со счётом 5:2.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
26 августа 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мирзабалаев (Тютнев) – 26:28 (4x5)     0:2 Орлов (Попов, Бек) – 30:02 (5x5)     1:2 Пономарёв (Ливо, Ибрагимов) – 33:40 (5x5)     2:2 Потуральски (Пономарёв, Чеккони) – 52:11 (5x5)     2:3 Кошелев (Косолапов, Валитов) – 52:44 (5x5)     2:4 Неколенко (Валитов) – 58:54 (en)     2:5 Абрамов (Косолапов, Кошелев) – 59:59 (en)    

В составе омичей заброшенными шайбами отметились Василий Пономарёв и Эндрю Потуральски. За «Сибирь» забили Александр Мирзабалаев, Михаил Орлов, Семён Кошелев, Архим Неколенко и Михаил Абрамов.

Также на Кубке Блинова в этом году принимают участие ярославский «Локомотив», череповецкая «Северсталь» и нижнекамский «Нефтехимик».

«Сибирь» 27 августа сыграет с «Локомотивом», «Авангард» — с «Северсталью». Сейчас турнирную таблицу возглавляют новосибирцы и ярославцы, у них по два очка.

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