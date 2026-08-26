«Сибирь» обыграла «Авангард» в матче Кубка Блинова с семью шайбами

Завершился матч Фонбет Кубка Блинова — 2026 между омским «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». Победу одержали новосибирцы со счётом 5:2.

В составе омичей заброшенными шайбами отметились Василий Пономарёв и Эндрю Потуральски. За «Сибирь» забили Александр Мирзабалаев, Михаил Орлов, Семён Кошелев, Архим Неколенко и Михаил Абрамов.

Также на Кубке Блинова в этом году принимают участие ярославский «Локомотив», череповецкая «Северсталь» и нижнекамский «Нефтехимик».

«Сибирь» 27 августа сыграет с «Локомотивом», «Авангард» — с «Северсталью». Сейчас турнирную таблицу возглавляют новосибирцы и ярославцы, у них по два очка.