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Вице-президент КХЛ: если случится такое счастье, как возвращение Овечкина, мы будем рады

Вице-президент КХЛ: если случится такое счастье, как возвращение Овечкина, мы будем рады
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Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов заявил, что в лиге будут рады, если капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примет решение о возвращении в Россию перед 20-м сезоном в истории чемпионата.

«С точки зрения 20-го сезона мы уже сейчас начинаем подготовку к нему, у нас уже есть планы и идеи, это большая дата. Все партнёры лиги будут участвовать в подготовке. Если случится такое счастье, как возвращение Овечкина, мы будем очень рады, если он отметит эту дату вместе с нами», — приводит слова Доброхвалова официальный сайт КХЛ.

Юбилейным для КХЛ станет сезон-2027/2028. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает 30 июня 2027 года.

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