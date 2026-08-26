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«Сочи» объявил о подписании контракта с форвардом Владиславом Карой

«Сочи» объявил о подписании контракта с форвардом Владиславом Карой
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Хоккейный клуб «Сочи» на своих официальных ресурсах объявил о подписании контракта с нападающим Владиславом Карой. Срок соглашение составляет один год, договор носит двусторонний характер.

Фото: ХК «Сочи»

28-летний Кара в прошлом сезоне выступал за владивостокский «Адмирал» и новосибирскую «Сибирь», проведя в общей сложности 41 матч в регулярном чемпионате, отметившись в них четырьмя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

Также в КХЛ Кара выступал за подмосковный «Витязь», московский «Спартак», череповецкую «Северсталь» и казанский «Ак Барс». В общей сложности в лиге у него 102 (51+51) очка в 336 матчах.

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