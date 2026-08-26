«На первый сезон решили посмотреть». Вице-президент КХЛ — о рекламных контрактах игроков

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов ответил на вопросы о рекламных контрактах хоккеистов лиги, заметив, что создать жёсткие критерии и правила сложно, а первый сезон после введения такой практики потребует оценки.

– Продолжая тему рекламных контрактов, есть ли достаточно подробные критерии того, как игрок отрабатывает выделенные ему деньги?

– Норма для нас новая, и появилась она по инициативе игроков. Это не предложение лиги или клубов – к нам в последние годы обращалось большое количество игроков, что к ним приходят спонсоры, а сами они хотят участвовать в рекламе. Были также случаи, когда спонсор не готов был заходить сразу в клуб, ему был интересен конкретный игрок. Клубы по итогам рекламных кампаний должны предоставить детальные отчёты с медиапланами, объёмами размещения, форматами и мероприятиями, в которых игрок принял участие. По итогам анализа отчётов лига сделает выводы.

– Если игроки сами приходили с инициативой участия в рекламных контрактах, как в этой схеме появляются клубы?

– Согласно регламенту все права коммерческие на игрока принадлежат клубу, а не игроку. Раз коммерческие права принадлежат клубу, то и соглашение заключается с клубом. Если коммерческая компания хочет подписать игрока, она приходит к клубу.

– Со стороны кажется, что тут нет чётких правил. Может быть, стоило прописать более жёсткие критерии?

– Когда обсуждали введение этой нормы, была большая дискуссия – рассматривали даже идею ввести комиссию экспертов, которые будут оценивать реальную стоимость рекламного контракта. Но рынок в этом отношении максимально обширен, что, если бы мы взялись максимально детализировать, получилась бы половина регламента: это могут быть разные виды рекламы, форматы. Прекрасно понимаем, что бухгалтерия больших компаний – это суровый механизм: если игроку дали, условно, 25 млн рекламных денег и клуб или игрок не обеспечат рекламу на эту сумму, то аудит не пройдёт. На первый сезон решили посмотреть, как эта норма будет соблюдаться в таком виде, — приводит слова Доброхвалова официальный сайт КХЛ.