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Металлург — Трактор, результат матча 26 августа 2026 года, счет 3:1, мемориал имени Ивана Ромазана

«Металлург» обыграл «Трактор» в матче мемориала Ромазана
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Завершился матч мемориала имени Ивана Ромазана между магнитогорским «Металлургом» и челябинском «Трактором». Победу одержали магнитогорцы со счётом 3:1.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
26 августа 2026, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Легаре (Дронов, Григоренко) – 10:58 (5x4)     1:1 Старков (Орехов, Исхаков) – 19:44 (5x5)     2:1 Провольнев (Тодд, Ткачёв) – 21:54 (5x4)     3:1 Козлов (Ткачёв, Сиряцкий) – 40:52 (5x5)    

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Степан Старков, Владислав Провольнев и Андрей Козлов. За «Трактор» забил Нэйтан Легаре.

На мемориале Ромазана также выступают тольяттинская «Лада», уфимский «Салават Юлаев» и хабаровский «Амур».

В следующем матче «Трактор» сыграет с «Амуром» 27 августа, «Металлург» — с «Ладой» 28 августа.

Сейчас турнирную таблицу возглавляют «Салават Юлаев», «Лада» и «Металлург», у команд по два набранных очка.

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