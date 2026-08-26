«Металлург» обыграл «Трактор» в матче мемориала Ромазана

Завершился матч мемориала имени Ивана Ромазана между магнитогорским «Металлургом» и челябинском «Трактором». Победу одержали магнитогорцы со счётом 3:1.

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Степан Старков, Владислав Провольнев и Андрей Козлов. За «Трактор» забил Нэйтан Легаре.

На мемориале Ромазана также выступают тольяттинская «Лада», уфимский «Салават Юлаев» и хабаровский «Амур».

В следующем матче «Трактор» сыграет с «Амуром» 27 августа, «Металлург» — с «Ладой» 28 августа.

Сейчас турнирную таблицу возглавляют «Салават Юлаев», «Лада» и «Металлург», у команд по два набранных очка.