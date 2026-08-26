«Ничего плохого». Вице-президент КХЛ — о росте цен на абонементы для болельщиков

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов высказался о решении некоторых клубов лиги повысить цены на абонементы на матчи команд.

– Как КХЛ смотрит на необоснованное повышение цен на абонементы? Есть ли у лиги механизм регуляции цен на билеты?

– Очень странно было слышать формулировку «необоснованное повышение». Странно это употреблять, когда это хороший качественный продукт, который конкурирует с другими направлениями. В рамках новой стратегии мы провели большое количество исследований с точки зрения ценообразования, коммерческих доходов и так далее. В последние годы мы старались уходить от понятия хоккея как исключительно спорта. Хоккей – это развлечение, времяпрепровождение, досуг, и мы это видим по результатам исследований. Люди начали ходить на хоккей как альтернативу посещению кинотеатров, театров и других видов досуга. На сегодня хоккей из всех видов досуга – самое доступное развлечение. Это исследование было проведено во всех регионах. В три раза дешевле цены на хоккей, чем на концерты. Мы предоставляем болельщикам конкурентный продукт с другими видами развлечений, почему он должен стоить дешевле? Ценообразование находится в зоне ответственности клубов, это всегда баланс между заполняемостью арены и доступностью. Конечно, взвинтить цены в несколько раз и получить 50% заполняемость, это то, что как лига мы не приветствуем. Мы всегда ратуем за полные трибуны, потому что это – показатель того, как наш продукт выглядит. Ничего плохого в повышении цен, если клубу удаётся на эти цены привлекать болельщиков и если они понимают, что этот продукт столько стоит. Это правильно. Если мы сравниваем с аналогичными продуктами на рынке развлечений, цена должна соответствовать, — приводит слова Доброхвалова официальный сайт КХЛ.