Главный тренер «Сибири» высказался о победе в дерби над «Авангардом»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу над омским «Авангардом» в матче Фонбет Кубка Блинова (5:2). Специалист отметил, что побеждать в обстановке, сопутствующей данной встрече, было приятно.

«Интересный, хороший матч, практически не летний хоккей. И впятером против шести поиграли, и запрос сделали. Эмоционально хорошая игра. Здорово, что выиграли, потому что топовый соперник, полный стадион, обалденная атмосфера. Играть и побеждать в такой обстановке очень приятно», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Также на Кубке Блинова в этом году принимают участие ярославский «Локомотив», череповецкая «Северсталь» и нижнекамский «Нефтехимик».