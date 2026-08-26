«Дали вздохнуть». Главный тренер «Сибири» — об отсутствии Кузнецова в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков объяснил, почему нападающий команды Евгений Кузнецов пропустил матч с омским «Авангардом» в Фонбет Кубке Блинова (5:2).

«По Евгению Кузнецову попросил бы вас не искать подводных камней. Дали вздохнуть парню. Думаю, что завтра либо через игру он точно здесь выйдет на лёд. Своей игрой, техникой, мышлением он с командой, но ему, конечно, надо подтянуть физику, чтобы шло больше результата для команды», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Также на Кубке Блинова в этом году принимают участие ярославский «Локомотив», череповецкая «Северсталь» и нижнекамский «Нефтехимик».