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«Дали вздохнуть». Главный тренер «Сибири» — об отсутствии Кузнецова в матче с «Авангардом»

«Дали вздохнуть». Главный тренер «Сибири» — об отсутствии Кузнецова в матче с «Авангардом»
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Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков объяснил, почему нападающий команды Евгений Кузнецов пропустил матч с омским «Авангардом» в Фонбет Кубке Блинова (5:2).

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
26 августа 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мирзабалаев (Тютнев) – 26:28 (4x5)     0:2 Орлов (Попов, Бек) – 30:02 (5x5)     1:2 Пономарёв (Ливо, Ибрагимов) – 33:40 (5x5)     2:2 Потуральски (Пономарёв, Чеккони) – 52:11 (5x5)     2:3 Кошелев (Косолапов, Валитов) – 52:44 (5x5)     2:4 Неколенко (Валитов) – 58:54 (en)     2:5 Абрамов (Косолапов, Кошелев) – 59:59 (en)    

«По Евгению Кузнецову попросил бы вас не искать подводных камней. Дали вздохнуть парню. Думаю, что завтра либо через игру он точно здесь выйдет на лёд. Своей игрой, техникой, мышлением он с командой, но ему, конечно, надо подтянуть физику, чтобы шло больше результата для команды», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Также на Кубке Блинова в этом году принимают участие ярославский «Локомотив», череповецкая «Северсталь» и нижнекамский «Нефтехимик».

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