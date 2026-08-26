15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«К турниру ребята подошли немного уставшими». Буше — о поражении «Авангарда» от «Сибири»

«К турниру ребята подошли немного уставшими». Буше — о поражении «Авангарда» от «Сибири»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Сибири» в матче Фонбет Кубка Блинова (2:5).

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
26 августа 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мирзабалаев (Тютнев) – 26:28 (4x5)     0:2 Орлов (Попов, Бек) – 30:02 (5x5)     1:2 Пономарёв (Ливо, Ибрагимов) – 33:40 (5x5)     2:2 Потуральски (Пономарёв, Чеккони) – 52:11 (5x5)     2:3 Кошелев (Косолапов, Валитов) – 52:44 (5x5)     2:4 Неколенко (Валитов) – 58:54 (en)     2:5 Абрамов (Косолапов, Кошелев) – 59:59 (en)    

«Всё прошло так, как мы ожидали. У нас первый матч в предсезонке, у соперника уже четвёртая игра. Видим нюансы, над которыми надо работать, где-то не успевали. По кондициям у нас всё прекрасно, но игровую форму можно набрать только через матчи. К турниру ребята подошли немного уставшими, но в этом и была наша задумка. В третьем периоде сегодня мы здорово смотрелись, увидели, что у звеньев нащупывается «химия», создавались моменты, мы много атаковали. Да, были ошибки и неточности, но этого стоило ожидать.
Наши новички выходили в спецбригадах, им н