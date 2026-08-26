«К турниру ребята подошли немного уставшими». Буше — о поражении «Авангарда» от «Сибири»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Сибири» в матче Фонбет Кубка Блинова (2:5).

«Всё прошло так, как мы ожидали. У нас первый матч в предсезонке, у соперника уже четвёртая игра. Видим нюансы, над которыми надо работать, где-то не успевали. По кондициям у нас всё прекрасно, но игровую форму можно набрать только через матчи. К турниру ребята подошли немного уставшими, но в этом и была наша задумка. В третьем периоде сегодня мы здорово смотрелись, увидели, что у звеньев нащупывается «химия», создавались моменты, мы много атаковали. Да, были ошибки и неточности, но этого стоило ожидать.

Наши новички выходили в спецбригадах, им н