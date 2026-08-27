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Тертышный высказался о том, что Тамбиев второй год кряду позвал его в свою команду

Тертышный высказался о том, что Тамбиев второй год кряду позвал его в свою команду
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Нападающий московского «Динамо» Никита Тертышный высказался о главном тренере клуба Леониде Тамбиеве.

— Шутливый вопрос: многие смеются, что игроки бегают от Леонида Тамбиева, а тебя, получается, он уже второй раз приглашает к себе. То есть тебе его требования подходят?
— Некоторым, может быть, и не подходят. Но у него свой подход – с ним прогрессируешь. Он очень требовательный человек, который всё высказывает напрямую. Главное, что он всё честно говорит в лицо, а мне это нравится. Он указывает на слабые стороны, объясняет, где нужно добавить, что исправить, всегда на общении, поэтому мне это нравится. Я всегда в фокусе, потому что с ним надо быть всегда собранным, Леонид Григорьевич всё требует через тренировочный процесс, потом это переходит на игру, – сказал Тертышный в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Тертышный провёл минувший чемпионат в «Адмирале». На его счету 22 (9+13) очка в 55 матчах. Всего в КХЛ форвард провёл 293 матча, в которых набрал 128 очков — забросил 59 шайб и отдал 69 результативных передач при показателе полезности «+37».

«Динамо» начнёт новый сезон КХЛ гостевой игрой с «Автомобилистом» 5 сентября.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Тертышным читайте на «Чемпионате»: