Никита Тертышный назвал причину перехода из «Адмирала» в московское «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Никита Тертышный рассказал, как происходил его переход из «Адмирала» в команду из Москвы.

– Если вернуться на несколько месяцев назад, расскажи, как в целом возник вариант с «Динамо»? Почему выбрал именно этот клуб?

— Были переговоры после окончания контракта с «Адмиралом». Конечно, хотелось уже после года без плей-офф прийти в команду с большими целями. В принципе, это получилось сделать. Рад здесь оказаться, потому что это великий клуб, который, мне кажется, оставляет в сердце очень многое. Играть здесь — большая гордость и большая привилегия, однако нужно доказывать день за днём, что моё место здесь, что я здесь не просто так, поэтому предстоит много работы, — сказал Тертышный в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Тертышный провёл минувший чемпионат в «Адмирале». На его счету 22 (9+13) очка в 55 матчах. Всего в КХЛ форвард провёл 293 матча, в которых набрал 128 очков — забросил 59 шайб и отдал 69 результативных передач при показателе полезности «+37».