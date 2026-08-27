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Тертышный — о перелётах: купил классный матрас на Ozon, будто у себя на кровати летал

Тертышный — о перелётах: купил классный матрас на Ozon, будто у себя на кровати летал
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Никита Тертышный поделился впечатлениями от прошлого сезона и рассказал, как переживал долгие перелёты, когда играл за «Адмирал».

— В целом, какие впечатления остались от прошлого сезона? Он рваным для тебя получился, начало было очень сложным в Нижнем Новгороде, месяц не играл.
— Да, получилось очень сложное начало чемпионата. Получается, просто сидел в Нижнем Новгороде, пока все ребята уже наигрывали сочетания. Конечно, было тяжеловато психологически в первую очередь, вот это непонимание, что дальше. Но, в принципе, разрешил ситуацию, пришёл в «Адмирал» и потом уже потихонечку-потихонечку находил свою игру. Не плавный сезон, такие качели получились, но всё равно в копилку можно занести.

— Как переживал долгие перелёты, когда играл за «Адмирал»? Был какой-то специальный лайфхак?