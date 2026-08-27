Новичок «Динамо» — о баллонах Тамбиева: была одна тренировка. Вот её и хватило

Нападающий московского «Динамо», новичок бело-голубых Никита Тертышный высказался о работе под руководством Леонида Тамбиева. На данный момент специалист возглавляет московский клуб.

— У тебя второй сезон под руководством Тамбиева, но при этом первая предсезонка, можешь выделить что-то в ней особенное, чего не было в других клубах? На что делается основной упор?

— Если брать в общей картине, конечно, объём работы тут намного больше, чем было до Леонида Григорьевича. Больше и тактических: оборона, нападение, давление. Но всё-таки предсезонка для этого и дана, чтобы набрать объём этой работы, чтобы функционал был весь сезон на одном уровне.

— Есть уже какое-то особо приятное чувство, что наконец пошли бы контрольные матчи?

— Конечно, было охота поскорее надеть майку «Динамо», не тренировочную, а игровую, хоть и предсезонную. Посмотреть, в каком мы сейчас состоянии находимся после сборов. Сборы — это одно, а матчи — это другое, поэтому очень сильно уже хотелось сыграть.

— А во врем