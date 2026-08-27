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Стали известны хоккеисты «Эдмонтона», которые пропустят тренировочный лагерь из-за травм

Стали известны хоккеисты «Эдмонтона», которые пропустят тренировочный лагерь из-за травм
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«Эдмонтон Ойлерз» сообщил, что четыре хоккеиста команды не примут участие в тренировочном лагере команды.

Нападающий Маттиас Янмарк и защитник Алек Регула продолжают восстанавливаться после медицинских процедур, проведённых в прошлом сезоне и вскоре после его завершения.

Форвард Мэттью Савой и голкипер Фредерик Андерсен на данный момент проходят реабилитацию после травм, полученных во время предсезонных тренировок.

В минувшем сезоне Андерсен провёл 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Каролину Харрикейнз», пропуская в среднем 3,05 шайбы и отражая 87,4% бросков. В плей-офф на его счету 16 игр и 13 побед при 91% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,89. Андерсен стал обладателем Кубка Стэнли, но провёл в финальной серии только три встречи из-за травмы колена.

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