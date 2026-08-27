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Зюзин: стадионы НХЛ могут позавидовать новой хоккейной арене «Ахмат» в Грозном

Зюзин: стадионы НХЛ могут позавидовать новой хоккейной арене «Ахмат» в Грозном
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Бывший защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин поделился впечатлениями после посещения открытия арены «Ахмат» в Грозном. Торжественная церемония прошла 25 августа. Вместимость трибун – 500 мест, но предусмотрена возможность увеличения до 1000. В городе будет играть МХК «Ахмат-Гранит» из РХЛ.

– Андрей, ваши впечатления от открытия в России новой хоккейной арены?
– Честно скажу, я просто шокирован – в самом лучшем смысле этого слова! Инфраструктура арены «Ахмат», как, кстати, и всего Грозного, – высшего уровня. Много лет играл в «Сан-Хосе» и «Миннесоте», могу сказать, что в этих клубах НХЛ на домашних аренах у хоккеистов такие же условия, как у хоккеистов из Грозного. Более того, в каких-то моментах энхаэловские стадионы могут арене «Ахмат» и позавидовать.

В церемонии открытия арены участвовали глава Чечни Рамзан Кадыров и президент ФХР Владислав Третьяк. Хочу поздравить республику и всю Россию с появлением новой и самой современной хоккейной арены. Не сомневаюсь, что вслед за командами молодёжных и всероссийской лиги рано или поздно в Грозном появится и клуб КХЛ, — приводит слова Зюзина Russia-Hockey.ru.

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