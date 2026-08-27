Тертышный: челябинские болельщики могут быть сейчас недовольны. Такое время нужно пережить

Нападающий московского «Динамо» Никита Тертышный рассказал о том, что следит за положением дел в родном «Тракторе».

— За родным «Трактором» следишь? Сейчас у клуба такое непростое время, новый вектор, не так, может быть, много ресурсов, как было в прежние годы, но молодёжь может получить шанс.

— Всегда следил и слежу за клубом. Сейчас время для молодых, есть открытые места, позиции, на которые можно залезть, для них это хороший шанс — показать себя в КХЛ. Если вспоминать моё время, тогда было очень тяжело пробиться, потому что заходил в команду при Петерисе Скудре, когда было только одно место в четвёртом звене, не особо много было доверия молодым, а сейчас больше, конечно же. В нынешнем «Тракторе» есть парочка молодых ребят, которые сейчас, думаю, спокойно получат хороший шанс. Для ребят это, конечно, отлично. Но челябинские болельщики сейчас могут быть недовольны. Но такое время тоже нужно пережить. У всех клубов в лиге происходят такие мо