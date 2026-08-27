Никита Тертышный рассказал, что у него не получалось после лучшего сезона в карьере в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Тертышный объяснил, почему ему не удаётся повторить свой самый успешный сезон в карьере. В сезоне-2021/2022 форвард набрал 35 (22+13) очков в 49 матчах регулярного чемпионата за «Трактор».

— Как сейчас относишься к тому самому сезону в «Тракторе», про который тебе постоянно напоминают все журналисты? Что нужно сделать, чтобы вернуться на тот уровень, на который ты сам поднял ожидания от своей игры? Чего не хватало потом?

— Ох… Да, многие люди напоминают, что тогда у меня было хорошее звено. Возможно, они и правы. У нас действительно была классная тройка в тот момент, но потом