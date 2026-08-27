Новичок «Динамо» вспомнил, какими словами Бенуа Гру изменил его подход к хоккею

Нападающий московского «Динамо» Никита Тертышный заявил, что слова бывшего главного тренера «Трактора» Бенуа Гру заставили его изменить подход к своей игре.

— Ты говоришь, что психологически уже перестроился, возможно, и на роль в четвёртом звене. Но всё-таки стилистически мы знаем тебя как тонкого игрока с классным броском, в том числе в большинстве. Четвёртое звено — это всё-таки больше про чеккеров, главное, чтоб нам не забили. Вот насколько тебе комфортно при игре в защите?

— Вспомню слова Бена Гру, которые он говорил, когда у