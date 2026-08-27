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Тертышный ответил, осталась ли связь с чешскими экс-партнёрами, покинувшими «Трактор»

Тертышный ответил, осталась ли связь с чешскими экс-партнёрами, покинувшими «Трактор»
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Никита Тертышный заявил, что уже не так часто общается со своими бывшими чешскими партнёрами по «Трактору» — Лукашем Седлаком и Томашем Гикой.

— Читал твоё старое интервью, где-то из 2024-го, где ты говорил, что на тот момент ещё поддерживал отношения с Лукашем Седлаком и Томашем Гикой и после их ухода. Сейчас эта связь сохранилась? Вы ещё переписываетесь?
— Сейчас уже меньше, потому что долго не виделись, у них там своя жизнь, сейчас как-то