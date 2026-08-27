Тертышный ответил, осталась ли связь с чешскими экс-партнёрами, покинувшими «Трактор»

Нападающий московского «Динамо» Никита Тертышный заявил, что уже не так часто общается со своими бывшими чешскими партнёрами по «Трактору» — Лукашем Седлаком и Томашем Гикой.

— Читал твоё старое интервью, где-то из 2024-го, где ты говорил, что на тот момент ещё поддерживал отношения с Лукашем Седлаком и Томашем Гикой и после их ухода. Сейчас эта связь сохранилась? Вы ещё переписываетесь?

— Сейчас уже меньше, потому что долго не виделись, у них там своя жизнь, сейчас как-то