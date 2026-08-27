Форвард «Динамо» — о номере: супруга что-то сделала и говорит: «Восьмёрка — твоё число»

Нападающий московского «Динамо» Никита Тертышный рассказал, как выбрал свой игровой номер.

— В том же интервью ты говорил, что 88-й номер останется для тебя в Челябинске, а дальше уже 38-й. Сейчас с Артёмом [Блажиевским] не было обсуждения из-за номера?

— В Челябинске уже играл под 88-м, Артём пришёл вторым и взял другой номер. Сейчас Блаж постарше будет. Конечно же, этот номер в таком случае за ним, а я и под 38-м спокойно поиграю. Думаю, 88-й в «Динамо» лучше ему пойдёт.

— Вообще с числом 38 у тебя связана какая-то история, которую можешь рассказать? Что для тебя значит число? Просто такой необычный номер.

— Вообще восьмёрка — моё число. По астрологическим [картам] супруга у меня что-то там сделала, говорит: «Восьмёрка — это твоё число». 38-й мне дали в «Югре», потому что 88-м Женя Рымарёв был в Ханты-Мансийске, и я взял 38-й. Потом, когда возвращался, тоже хотел взять 38-й, но он был занят. Так и пошло, — сказал Тертышный в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.