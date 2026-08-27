15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Миннесота» продлит контракт с главным тренером Джоном Хайнсом — The Athletic

«Миннесота» продлит контракт с главным тренером Джоном Хайнсом — The Athletic
Комментарии

«Миннесота Уайлд» близка к подписанию нового контракта с главным тренером Джоном Хайнсом, сообщает The Athletic.

Ожидается, что о продлении договора с 51-летним специалистом будет объявлено по мере приближения тренировочного лагеря. Американский тренер возглавляет «Уайлд» с ноября 2023 года.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026 «Миннесота» заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 104 очка. В первом раунде Кубка Стэнли «Уайлд» обыграли «Даллас Старз» со счётом 4-2 в серии. «Уайлд» впервые с 2015 года прошли во второй раунд плей-офф НХЛ, где проиграли «Колорадо Эвеланш» со счётом 1-4.

Материалы по теме
Главный тренер «Миннесоты» — о прошлом сезоне: хороший, но мы хотим большего