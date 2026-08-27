«Миннесота» продлит контракт с главным тренером Джоном Хайнсом — The Athletic

«Миннесота Уайлд» близка к подписанию нового контракта с главным тренером Джоном Хайнсом, сообщает The Athletic.

Ожидается, что о продлении договора с 51-летним специалистом будет объявлено по мере приближения тренировочного лагеря. Американский тренер возглавляет «Уайлд» с ноября 2023 года.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026 «Миннесота» заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 104 очка. В первом раунде Кубка Стэнли «Уайлд» обыграли «Даллас Старз» со счётом 4-2 в серии. «Уайлд» впервые с 2015 года прошли во второй раунд плей-офф НХЛ, где проиграли «Колорадо Эвеланш» со счётом 1-4.