15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бабаев: Овечкин — легенда последних 20 лет, но сейчас Кучеров его обходит

Бабаев: Овечкин — легенда последних 20 лет, но сейчас Кучеров его обходит
Комментарии

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове, который победил в голосовании за награду «Харламов Трофи» и сравнил его с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Овечкин — легенда последних 20 лет. В этом случае ситуация другая. Нужно было оценить того, кто сейчас на первых ролях. Все специалисты смотрят на многие факторы: хоккей, результативность, какой вклад в команду и результат, влияние на партнёров. Сейчас Кучеров по этим показателям обходит Овечкина.