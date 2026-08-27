Бабаев: Овечкин — легенда последних 20 лет, но сейчас Кучеров его обходит

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове, который победил в голосовании за награду «Харламов Трофи» и сравнил его с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Овечкин — легенда последних 20 лет. В этом случае ситуация другая. Нужно было оценить того, кто сейчас на первых ролях. Все специалисты смотрят на многие факторы: хоккей, результативность, какой вклад в команду и результат, влияние на партнёров. Сейчас Кучеров по этим показателям обходит Овечкина.