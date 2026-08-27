Хартли: говорил игрокам «Локомотива» — если выиграют два-три титула, станут легендами

Бывший главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о чемпионских титулах ярославского клуба. В прошлом сезоне ярославская команда под руководством канадского специалиста выиграла Кубок Гагарина. Он стал вторым подряд, сезоном ранее «Локомотив» также стал чемпионом, тогда клуб возглавлял Игорь Никитин.

– Можете описать в пяти словах свою команду?

– «Локомотив» — это, боже мой, я мог бы говорить об этом два часа. С августа по май я видел, как эта команда поднималась по лестнице, чтобы вновь забрать титул. И знаете что? Я бросил им вызов. Я говорил им о стремлении оставаться чемпионами. Я тренировал так много игроков, которые говорили мне: «О, я выиграл Кубок Стэнли» или «Я выиграл чемпионат в юниорской лиге». И это была их карьера.