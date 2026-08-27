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В Беларуси призвали минское «Динамо» снизить цены на билеты в сезоне-2026/2027 КХЛ

В Беларуси призвали минское «Динамо» снизить цены на билеты в сезоне-2026/2027 КХЛ
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) выступило с обращением перед стартом сезона-2026/2027 КХЛ. Ведомство настояло на том, чтобы цены на билеты и абонементы на домашние матчи минского «Динамо» не повышались.

«Динамо» Минск обратилось в МАРТ о согласовании билетно‑абонементной программы на сезон-2026/2027. По результатам рассмотрения МАРТ дало ряд рекомендаций «Динамо», предложив снизить стоимость билетно‑абонементной программы в сезоне-2026/2027, проводить более сдержанную ценовую политику, так как клуб относится к значимому идеологическому проекту Беларуси, соответственно, посещение матчей команды КХЛ для граждан