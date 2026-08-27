Американский форвард «Ак Барса» Хмелевски: меня уже можно назвать русским человеком

Американский форвард «Ак Барса» Александр Хмелевски заявил, что его уже можно назвать русским человеком. Хоккеист выступает в КХЛ с 2022 года. Хмелевски в лиге играл за «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

— Чем занимались летом? Может быть, попробовали русскую рыбалку?

— А я всегда любил рыбачить, просто сейчас на это нет времени. В Америке ловил щуку, один раз даже ловили лосося. Баню тоже очень люблю. В принципе, меня уже можно назвать русским человеком (улыбается).

— Как вам Казань после Уфы?

— Думаю, всё примерно одинаково. Единственное, что в Казани есть база, вокруг которой всё строится. В Уфе такого не было. А сам город — отличный, для меня самый комфортный в России. Тут очень удобно и уютно. Моя супруга училась в Казани, так что она лучше меня знает город.

— У вас уже появились любимые места в Казани?

— Нам нравится даже просто выйти и погулять. В Казани много мест, где можно просто погулять пешком. Мне нравится, что тут очень много развлечений, особенно летом. И в Казани, и в Уфе очень вкусно готовят, наверное, в Казани просто ресторанов побольше. Мне в целом Казань и Уфа нравятся намного больше, чем Москва или Санкт-Петербург. Не люблю больши