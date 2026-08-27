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Вратарь «Авангарда» Просветов показал новый шлем с изображением омского нефтезавода

Вратарь «Авангарда» Просветов показал новый шлем с изображением омского нефтезавода
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Вратарь «Авангарда» Иван Просветов показал свой новый шлем, разукрашенный в цветах омской команды. На шлеме голкипер отобразил знаковые места для клуба и Омска – нефтезавод и СКК им. Блинова.

Фото: «Авангард»

Фото: «Авангард»

Фото: «Авангард»

Последний сезон Просветов провёл за океаном, защищая цвета клуба «Калгари Рэнглерс» в АХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 он выходил на лёд в 25 матчах. За это время вратарь отразил 689 бросков по воротам, пропустил 88 шайб, а его коэффициент надёжности по итогам выступления в