Брылин объяснил, почему проводит установки на английском языке на тренировках «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин объяснил, почему проводит установки на английском языке.

— Почему ваши установки в том числе на английском?

— У нас в составе много североамериканских ребят. При этом русскоговорящие игроки в большинстве своём тоже отлично понимают хоккейный английский. Есть буквально один или два игрока, которые вообще не понимают, и вот им приходится переводить какие-то нюансы. Поэтому принял решение: говорить с игроками буду также по-английски, — приводит слова Брылина BetNews.

Тренерскую карьеру Брылин начинал в качестве консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз», отвечая за развитие молодых игроков. С 2012 по 2022 год он был помощником глав