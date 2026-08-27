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Брылин объяснил, почему проводит установки на английском языке на тренировках «Динамо»

Брылин объяснил, почему проводит установки на английском языке на тренировках «Динамо»
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин объяснил, почему проводит установки на английском языке.

— Почему ваши установки в том числе на английском?
— У нас в составе много североамериканских ребят. При этом русскоговорящие игроки в большинстве своём тоже отлично понимают хоккейный английский. Есть буквально один или два игрока, которые вообще не понимают, и вот им приходится переводить какие-то нюансы. Поэтому принял решение: говорить с игроками буду также по-английски, — приводит слова Брылина BetNews.

Тренерскую карьеру Брылин начинал в качестве консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз», отвечая за развитие молодых игроков. С 2012 по 2022 год он был помощником глав