Рыбин — о селекции «Ак Барса» в межсезонье: у них больше потерь, чем приобретений

Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин оценил переход нападающего Кевина Хейза в «Ак Барс». 34-летний форвард провёл более 800 матчей в НХЛ.

«В этом году у казанцев не очень сильная селекция. Встречался с Гатиятулиным, мы проговорили, что у них больше потерь, чем приобретений. Очевидно, что нужны новые лидеры, поэтому Хейзу дали такой контракт. 80 миллионов [рублей] делают его одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги. В Казани должны быть уверены в том, что они не ошиблись. В связи с ситуацией не каждый топовый иностранец рискнёт к нам приехать», — цитирует Рыбина «Сила Спорта».