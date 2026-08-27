«Простой пацан, как будто знали его 100 лет». Форвард «Сибири» — о Евгении Кузнецове

Нападающий «Сибири» Александр Мирзабалаев рассказал о нынешней роли в команде и о партнёре Евгении Кузнецове.

«Мне комфортно в нынешней роли [четвёртое звено и меньшинство]. Я только рад, что мне дают возможности. Грех жаловаться. Мы сами всё понимаем, что сразу никто никуда не поставит, в «Сибири» сильный состав. Меня всё устраивает: четвёртое звено — значит, четвёртое звено. С Павлом Тютневым мы играли не только в «Магнитке», но и по году. Поэтому понимаем, кто где окажется, есть «химия». Это намного легче, чем играть без знакомого человека.

Евгений Кузнецов — взрослый игрок, наставник, помогает. Есть чему поучиться у него. Легенда «Вашингтона» и российского хоккея. Он простой пацан! Обычный вообще. Как будто знали его 100 лет, он со всеми пытается заговорить», – цитирует Мирзабалаева Sport24.