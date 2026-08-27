Хмелевски: серия с «Металлургом» получилась очень лёгкой для «Ак Барса», мы доминировали

Американский форвард «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о серии с «Металлургом» (4-1) в полуфинале прошлого Кубка Гагарина.

– Серия с «Металлургом» получилась очень лёгкой для нас, считаю, мы доминировали, вообще не дали шанса.

– Почему с «Металлургом» было легко играть?

– Это такая команда, которая хорошо играет в пас, им нужно много пространства, которое мы не давали. Нам было легко подстроиться под их игру, поэтому мы практически ничего не позволили сделать. А самым сложным соперником, конечно, оказался «Локомотив». Они здорово шли в борьбу, защищали пятачок. Против той же «Магнитки» просто физически были сильнее, — цитирует Хмелевски «Бизнес Online».