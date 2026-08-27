Вратарь Артур Ахтямов — второй в рейтинге проспектов «Торонто» по версии сайта НХЛ
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал пятёрку лучших проспектов «Торонто Мэйпл Лифс». Лидером рейтинга стал первый номер драфта-2026 нападающий Гэвин Маккенна. В прошлом сезоне он набрал 51 очко в 35 играх за университет Пенсильвании в NCAA. Российский голкипер Артур Ахтямов занял в этом рейтинге второе место.
Топ-5 проспектов «Торонто»:
1. Гэвин Маккенна.
2. Артур Ахтямов.
3. Бен Дэнфорд.
4. Тинус Коблар.
5. Итан Маккензи.
Ахтямов был