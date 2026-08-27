Вратарь Артур Ахтямов — второй в рейтинге проспектов «Торонто» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал пятёрку лучших проспектов «Торонто Мэйпл Лифс». Лидером рейтинга стал первый номер драфта-2026 нападающий Гэвин Маккенна. В прошлом сезоне он набрал 51 очко в 35 играх за университет Пенсильвании в NCAA. Российский голкипер Артур Ахтямов занял в этом рейтинге второе место.

Топ-5 проспектов «Торонто»:

1. Гэвин Маккенна.

2. Артур Ахтямов.

3. Бен Дэнфорд.

4. Тинус Коблар.

5. Итан Маккензи.

Ахтямов был