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Вратарь Артур Ахтямов — второй в рейтинге проспектов «Торонто» по версии сайта НХЛ

Вратарь Артур Ахтямов — второй в рейтинге проспектов «Торонто» по версии сайта НХЛ
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал пятёрку лучших проспектов «Торонто Мэйпл Лифс». Лидером рейтинга стал первый номер драфта-2026 нападающий Гэвин Маккенна. В прошлом сезоне он набрал 51 очко в 35 играх за университет Пенсильвании в NCAA. Российский голкипер Артур Ахтямов занял в этом рейтинге второе место.

Топ-5 проспектов «Торонто»:

1. Гэвин Маккенна.
2. Артур Ахтямов.
3. Бен Дэнфорд.
4. Тинус Коблар.
5. Итан Маккензи.

Ахтямов был