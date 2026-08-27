Американский новичок «Нефтехимика» отреагировал на атаки БПЛА на Нижнекамск

Защитник «Нефтехимика» Тимоти Ловелл рассказал о своём отношении к атакам БПЛА на Нижнекамск. Американский хоккеист пополнил состав нижнекамского клуба в межсезонье.

— Нижнекамск — не самый крупный город, здесь не так много развлечений. Как вы проводите здесь свободное время?

— Просто сижу дома или иногда могу выйти в город. Хотел бы отметить нашего переводчика Руслана, который очень сильно помогает мне, как и партнёры по команде. Они везде возят меня и всё показывают. Нижнекамск, как вы правильно подметили, небольшой город, здесь достаточно просто всё выучить. Этим он мне и нравится. В общем, потихоньку адаптиру