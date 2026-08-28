15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Лада. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В НХЛ ответили, обсуждали ли со Швецией, Чехией и Финляндией участие России в Кубке мира

В НХЛ ответили, обсуждали ли со Швецией, Чехией и Финляндией участие России в Кубке мира
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что обсуждал с представителями федераций хоккея Швеции, Чехии и Финляндии вопрос возможного участия сборной России в Кубке мира 2028 года.

— Общалась ли НХЛ с представителями федераций хоккея Швеции, Чехии и Финляндии по поводу возможного участия сборной России в Кубке мира — 2028?
— Мы обсуждали эту тему в разное время, но в последнее время таких разговоров у нас не было, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.