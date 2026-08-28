В НХЛ ответили, обсуждали ли со Швецией, Чехией и Финляндией участие России в Кубке мира

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что обсуждал с представителями федераций хоккея Швеции, Чехии и Финляндии вопрос возможного участия сборной России в Кубке мира 2028 года.

— Общалась ли НХЛ с представителями федераций хоккея Швеции, Чехии и Финляндии по поводу возможного участия сборной России в Кубке мира — 2028?

— Мы обсуждали эту тему в разное время, но в последнее время таких разговоров у нас не было, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.