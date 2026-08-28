Босс НХЛ рассказал о реакции Швеции и Финляндии на возможное участие России в Кубке мира

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что федерации Швеции, Чехии и Финляндии выразили недовольство возможным участием сборной России на Кубке мира по хоккею 2028 года.

— Выражали ли стороны Швеции, Чехии и Финляндии недовольство возможным участием российской сборной в Кубке мира во время обсуждения с НХЛ?

— Иногда — да, но в последнее время таких обсуждений у нас не было, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.