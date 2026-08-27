«Я сдал тесты — лучший в команде!» Евгений Кузнецов — о своей физической форме в «Сибири»

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов рассказал о своей физической форме. 34-летний форвард пополнил состав новосибирского клуба в межсезонье.

— Главный тренер «Сибири» говорит, что у вас хороший контакт, но нужно набрать физическую форму.

— Да я сдал тесты — лучший в команде! (смеётся) Летняя физическая форма и форма в сезоне — это разные вещи. Нужно разделять момент, когда ты загружаешься и набираешь хоккейный тонус. Нужно быть любителем, чтобы это не понимать. Всегда в какой-то момент головой думаешь быстрее, чем руки-ноги работают, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.