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Кузнецов: стараюсь следить за каждым своим словом. Парни в «Сибири» смотрят на меня

Кузнецов: стараюсь следить за каждым своим словом. Парни в «Сибири» смотрят на меня
Комментарии

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов заявил, что чувствует ответственность перед более младшими партнёрами по команде. 34-летний форвард пополнил состав новосибирского клуба в межсезонье.

— Чувствуешь ли ты, что в раздевалке — самый старший? Нужно подбадривать.
— Нет, мне за это не платят (смеётся). Да, конечно, я понимаю, что мне говорить ничего не надо, они смотрят, и каждое моё движение может пойти и в пользу, и во вред пацанам. Стараюсь следить за каждым с