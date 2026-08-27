Кузнецов: стараюсь следить за каждым своим словом. Парни в «Сибири» смотрят на меня

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов заявил, что чувствует ответственность перед более младшими партнёрами по команде. 34-летний форвард пополнил состав новосибирского клуба в межсезонье.

— Чувствуешь ли ты, что в раздевалке — самый старший? Нужно подбадривать.

— Нет, мне за это не платят (смеётся). Да, конечно, я понимаю, что мне говорить ничего не надо, они смотрят, и каждое моё движение может пойти и в пользу, и во вред пацанам. Стараюсь следить за каждым с