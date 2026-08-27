Кузнецов — о «Сибири»: поехал туда, где меня хотят видеть. А когда говном поливают…

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов рассказал, почему решил пополнить состав новосибирского клуба в межсезонье.

— Чем импонирует «Сибирь»? Почему именно эту команду выбрал?

— Я просто хотел поехать туда, где меня хотят видеть. За неделю разговоров с главным тренером он ни разу не упомянул какие-то мои минусы, недочёты. Я, наоборот, сам спрашивал! Он говорил, что я взрослый парень и сам должен понимать ответственность. Когда слышишь такие слова, уважаешь человека ещё до того, как приехал. А когда тебя говном поливают ещё до подписания контракта — это уже другая атмосфера. Мне ещё, навер