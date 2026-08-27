«Все думают, что мне по барабану. Хи-хи, ха-ха, на улыбке». Кузнецов высказался о критике

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов высказался о критике в свой адрес за слишком легкомысленное поведение.

— Тебя расстраивает необоснованная критика?

— Это обычные вещи. Я сам это позволяю, хи-хи, ха-ха, на улыбке постоянно. Все думают, что мне по барабану. А я ещё раз хочу сказать, что много молодых игроков вокруг, и ходить с кислым лицом, показывать, что ты выше их, или негативить… Они всё это впитывают и смотрят. Я всегда стараюсь показать другую сторону, что можно и на улыбке, но за два часа до игры настраиваться. Даю понять, что нужно уметь раскрепоститься особенно во время игры, — передаёт слова