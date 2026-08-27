Кузнецов: недели четыре грустил, что в «Салавате» не оставили. Тяжело было в пустоту опять

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов, заявил, что переживал о своём уходе из «Салавата Юлаева», где он завершал прошлый сезон. Уфимский клуб решил не предлагать форварду новый контракт.

— Как провёл лето, удалось ли перезагрузиться?

— Да не знаю, наверное, недели четыре грустил, что в Уфе не оставили. Переживал. Как-то мне там понравилось очень, наслаждался каждым днём, потом тяжело было опять в пустоту, непонимание погружаться. Хочется уже осесть на одном месте, играть, жить, кайфовать.

— Почему расстались с «Салаватом»?

— Сколько людей — столько мне