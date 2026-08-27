Кузнецов: мне за шоу прилетает со всех сторон. А после карьеры меня года два не увидите

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов заявил, что не собирается устраивать шоу в новосибирском клубе.

— Ты медийный человек. Ждать ли в «Сибири» каких-то шоу?

— Не-не, хорош уже. Мне за это шоу потом прилетает со всех сторон. Иногда люди не понимают, что что-то сказано в шутку.

— А после карьеры?

— После карьеры вы меня года два не увидите, уеду куда-нибудь. И я выполню своё обещание, будьте уверены, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Форвард по ходу минувшего регулярного чемпионата при