Евгений Кузнецов рассказал о правиле Валерия Белоусова во время игры за «Трактор»

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов рассказал, как необходимо работать с молодыми хоккеистами в команде.

— На каком этапе карьеры ты понял, что становишься учителем для молодёжи?

— Мне повезло. Когда было 18-19 лет, я поработал с Валерием Белоусовым, ветераны были в команде такие, которые говорили: «Отдай пас на клюшку, играй в хоккей, не бойся ошибиться». Мне нравилось больше всего правило Белоусова: «Если в ресторане больше восьми хоккеистов — на следующий день не ругаю». Это звучит смешно, но команда не только в раздевалке, но и после игр, детей крестишь вместе… И ты уже играешь как за родного, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.