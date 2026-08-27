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Евгений Кузнецов рассказал о правиле Валерия Белоусова во время игры за «Трактор»

Евгений Кузнецов рассказал о правиле Валерия Белоусова во время игры за «Трактор»
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Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов рассказал, как необходимо работать с молодыми хоккеистами в команде.

— На каком этапе карьеры ты понял, что становишься учителем для молодёжи?
— Мне повезло. Когда было 18-19 лет, я поработал с Валерием Белоусовым, ветераны были в команде такие, которые говорили: «Отдай пас на клюшку, играй в хоккей, не бойся ошибиться». Мне нравилось больше всего правило Белоусова: «Если в ресторане больше восьми хоккеистов — на следующий день не ругаю». Это звучит смешно, но команда не только в раздевалке, но и после игр, детей крестишь вместе… И ты уже играешь как за родного, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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