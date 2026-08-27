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Министр спорта РФ Дегтярёв провёл встречу с руководством ФХР и КХЛ

Министр спорта РФ Дегтярёв провёл встречу с руководством ФХР и КХЛ
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв провёл встречу с руководством Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«В Олимпийском комитете России провёл совещание с руководством Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги. Обсудили подготовку плана мероприятий к 80-летию отечественного хоккея и первому празднованию Дня хоккея 22 декабря 2026 года. Памятная дата учреждена по поручению президента России В.В. Путина.

Хоккей — один из самых популярных и значимых видов спорта в нашей стране, им регулярно занимаются более 700 тысяч человек, ещё миллионы играют в дворовых «коробках», а десятки миллионов следят за хоккейными играми с трибун стадионов, по ТВ и через стриминговые сервисы. Под эгидой государства работают тысячи спортивных организаций и школ. Континентальная хоккейная лига – элитный хоккейный турнир – объединяет 22 ведущих клуба.

Программа празднования 80-летия отечественного хоккея включает мероприятия с сентября 2026 года по май 2027 года. В неё включены матчи с участием звёзд и молодых игроков, выставочные и образовательн