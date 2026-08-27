«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Джозефом Бландизи

«Салават Юлаев» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Джозефом Бландизи. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Бландизи перешёл в «Салават Юлаев» из СКА в результате обмена 7 августа 2026 года. В минувшем регулярном чемпионате 32-летний форвард провёл 62 матча, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. В плей-офф на его счету четыре игры и два гола.

Ранее нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов заявил, что переживал о своём уходе из «Салавата Юлаева», где он завершал прошлый сезон. Уфимский клуб решил не предлагать форварду новый контракт.