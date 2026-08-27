25-летний нападающий Данил Башкиров покинул ХК «Сочи»

«Сочи» объявил об уходе нападающего Данила Башкирова. 25-летний хоккеист присоединился к клубу в ходе сезона-2025/2026.

В 23 матчах чемпионата КХЛ Башкиров набрал 3 (1+2) очка. Ранее в том же сезоне он провёл 20 матчей за «Ладу», набрав 5 (1+4) очков. За карьеру в Континентальной хоккейной лиге форвард также выступал за «Авангард», «Металлург» и «Салават Юлаев». «Сочи» завершил сезон-2025/2026 на последнем, 11-м месте в таблице Западной конференции с 44 очками после 68 игр.

Ранее хоккейный клуб «Сочи» на своих официальных ресурсах объявил о подписании контракта с нападающим Владиславом Карой. Срок соглашение составляет один год.